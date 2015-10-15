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    ​В Тбилиси начал работу форум Шелкового пути

    В форуме принимают участие представители 30 стран, в том числе Азербайджана

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ В Тбилиси начал работу форум Шелкового пути. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, 15-16 октября в Тбилиси впервые проводится Форум Шелкового пути, учрежденный по инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

    По информации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, организаторами масштабного международного мероприятия являются правительства Грузии и Китая, а партнером - Азиатский банк развития (ADB). 

    В Тбилисском форуме Шелкового пути принимают участие представители правительств около 30 стран, в том числе Азербайджана, Турции, Китая и др.,  а также руководители 20 международных, финансовых и донорских организаций,  представители бизнес-сектора ряда стран. 

    В рамках форума параллельно пройдут разные мероприятия - тематические презентации и деловые встречи представителей компаний. 

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