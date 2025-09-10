ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Удар по Йемену Катар Средний коридор Протесты во Франции
    В Тбилиси на площади Свободы произошли столкновения протестующих с полицией

    В регионе
    • 10 сентября, 2025
    • 23:16
    В Тбилиси (Грузия - ред.) на площади Свободы произошли столкновения протестующих с полицией.

    Как передает местное бюро Report, инцидент произошел после того, как протестующие потребовали раскрыть личности нескольких сотрудников полиции в масках.

    Напряжение между сторонами вскоре переросло в столкновение.

    В настоящий момент на площади мобилизованы полицейские силы. Часть протестующих покинула территорию, однако некоторые продолжают оставаться на площади.

