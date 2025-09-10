В Тбилиси на площади Свободы произошли столкновения протестующих с полицией
- 10 сентября, 2025
- 23:16
В Тбилиси (Грузия - ред.) на площади Свободы произошли столкновения протестующих с полицией.
Как передает местное бюро Report, инцидент произошел после того, как протестующие потребовали раскрыть личности нескольких сотрудников полиции в масках.
Напряжение между сторонами вскоре переросло в столкновение.
В настоящий момент на площади мобилизованы полицейские силы. Часть протестующих покинула территорию, однако некоторые продолжают оставаться на площади.
