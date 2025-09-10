İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    Tbilisidə etirazçılarla polis arasında qarşıdurma yaşanıb

    Region
    • 10 sentyabr, 2025
    • 22:58
    Tbilisidə etirazçılarla polis arasında qarşıdurma yaşanıb

    Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə yerləşən Azadlıq meydanında etirazçılarla polis arasında qarşıdurma olub.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, insident etirazçıların polisin maskalı əməkdaşlarından bir neçəsinin şəxsiyyətini açıqlamağı tələb etməsindən sonra başlayıb.

    Tərəflər arasındakı gərginlik qısa müddət sonra qarşıdurmaya çevrilib.

    Hazırda polis əməkdaşları meydanda səfərbər olunub. Etirazçılardan bir hissəsi ərazini tərk etsə də, bir qismi hələ də meydanda qalır.

