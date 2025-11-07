Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    В Тбилиси арестован еще один человек по делу о насилии против азербайджанцев

    В регионе
    • 07 ноября, 2025
    • 11:17
    В Тбилиси арестован еще один человек по делу о насилии против азербайджанцев

    Сотрудники Главного управления Ваке-Сабуртало Тбилисского полицейского департамента задержали еще одного человека, обвиняемого в организации и участии в групповом насилии против азербайджанцев.

    Как сообщает грузинское бюро Report, согласно информации МВД Грузии, в рамках уголовного дела арестован Ш.А. (1997 г.р.).

    Следует отметить, что по этому уголовному делу ранее были задержаны несколько человек - Манана Гиоргобиани (1970 г.р.), Дж.Ч. (1996 г.р.), Л.Г. (2000 г.р.), Д.П. (1999 г.р.) и Д.К. (1995 г.р.).

    Согласно предварительному следствию, 2 ноября ночью в Тбилиси около супермаркета группа лиц совершила насильственные действия против двух работников-азербайджанцев. По информации правоохранительных органов, все лица, совершившие преступление, были установлены и привлечены к ответственности в качестве обвиняемых.

    По факту инцидента ведется расследование по части 1 и 2 статьи 225 Уголовного кодекса Грузии - организация группового насилия, руководство им или участие в нем. Согласно законодательству, эти действия могут повлечь наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет.

    Тбилиси уголовное дело насилие азербайджанцы
    Лента новостей