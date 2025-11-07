İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    Tbilisidə azərbaycanlılara qarşı zorakılıq hadisəsi ilə bağlı daha bir nəfər həbs edilib

    Region
    • 07 noyabr, 2025
    • 10:43
    Tbilisi Polis Departamentinin Vake-Saburtalo Baş İdarəsinin əməkdaşları azərbaycanlılara qarşı baş vermiş dəstə zorakılığının təşkilində və iştirakında ittiham olunan daha bir şəxsi saxlayıblar.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, 1997-ci il təvəllüdlü Ş.A. qrup halında zorakılığın təşkilində və həmin zorakılıqda iştirakda təqsirləndirilərək həbs olunub.

    Qeyd edək ki, bu cinayət işi üzrə daha əvvəl bir neçə nəfər - 1970-ci il təvəllüdlü Manana Giorgobiani, 1996-cı il təvəllüdlü C.Ç., 2000-ci il təvəllüdlü L.G., 1999-cu il təvəllüdlü D.P. və 1995-ci il təvəllüdlü D.K. da saxlanılıb.

    İlkin istintaqın nəticələrinə əsasən, noyabrın 2-də gecə saatlarında Tbilisidə supermarketin yaxınlığında bir qrup şəxs iki azərbaycanlı işçiyə qarşı zorakı hərəkətlər törədib. Hüquq-mühafizə orqanlarının məlumatına görə, cinayəti törədən bütün şəxslər müəyyən edilərək təqsirləndirilən şəxs qismində məsuliyyətə cəlb olunublar.

    Hadisə ilə bağlı Gürcüstan Cinayət Məcəlləsinin 225-ci maddəsinin 1-ci və 2-ci hissələri - qrup zorakılığı və onun təşkili faktları üzrə istintaq aparılır. Qanunvericiliyə əsasən, bu əməllər doqquz ilədək azadlıqdan məhrumetmə cəzası ilə nəticələnə bilər.

