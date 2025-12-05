İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Region
    • 05 dekabr, 2025
    • 10:29
    Türkiyədə şagirdləri daşıyan avtobus yük maşını ilə toqquşub, 14 nəfər xəsarət alıb

    Türkiyənin Afyonkarahisar əyalətinin Bolvadin rayonunda şagirdləri daşıyan avtobus ilə yük maşını toqquşub, nəticədə 14 nəfər xəsarət alıb.

    "Report" xəbər verir ki, məlumatı "TRT Haber" yayıb.

    Bildirilib ki, şagirdləri daşıyan avtobus sürücüsünün kimliyi barədə hələ ki məlumat yayılmayıb.

    Yaralılar təcili yardım maşınları ilə xəstəxanalara çatdırılıb.

    Məlumat əsasən, hadisə yerində polis və yanğınsöndürən briqadaları fəaliyyət göstərir. Araşdırma aparılır.

