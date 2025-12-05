Azərbaycan Kuboku: 1/8 finalda son 14 mövsümün ən aşağı məhsuldarlıq göstəricisi qeydə alınıb
Futbol
- 05 dekabr, 2025
- 10:33
Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsində son 14 mövsümün ən aşağı məhsuldarlıq göstəricisi qeydə alınıb.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir ki, 8 oyunda cəmi 19 qol vurulub.
Orta məhsuldarlıq 2,375-ə bərabər olub.
1/8 finalda daha aşağı məhsuldarlığa sonuncu dəfə 2011/12 mövsümündə təsadüf olunub. Həmin vaxt 7 qarşılaşmada 14 qol vurulub. Orta göstərici 2,00-a bərabər olub.
Qeyd edək ki, ötən mövsüm 1/8 finalda 27 qol qeydə alınmışdı.
