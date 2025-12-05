İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Azərbaycan Kuboku: 1/8 finalda son 14 mövsümün ən aşağı məhsuldarlıq göstəricisi qeydə alınıb

    Futbol
    • 05 dekabr, 2025
    • 10:33
    Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsində son 14 mövsümün ən aşağı məhsuldarlıq göstəricisi qeydə alınıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir ki, 8 oyunda cəmi 19 qol vurulub.

    Orta məhsuldarlıq 2,375-ə bərabər olub.

    1/8 finalda daha aşağı məhsuldarlığa sonuncu dəfə 2011/12 mövsümündə təsadüf olunub. Həmin vaxt 7 qarşılaşmada 14 qol vurulub. Orta göstərici 2,00-a bərabər olub.

    Qeyd edək ki, ötən mövsüm 1/8 finalda 27 qol qeydə alınmışdı.

    Azərbaycan Kuboku məhsuldarlıq Futbol Peşəkar Futbol Liqası

