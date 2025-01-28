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В Ташкенте появится Международный университет тюркских государств

В Ташкенте появится Международный университет тюркских государств В столице Узбекистана создадут Международный университет тюркских государств.
В регионе
28 января 2025 г. 12:21
В Ташкенте появится Международный университет тюркских государств

В столице Узбекистана создадут Международный университет тюркских государств.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщили в Минюсте страны.

Новый вуз будет готовить кадры для сфер инженерии, строительства, логистики, IT и программирования, здравоохранения, сельского хозяйства, пищевой промышленности, экономики и социальной сферы в соответствии с международными стандартами.

"Начиная с 2025/2026 учебного года в университете образовательный процесс организуется на основе учебных программ высших образовательных организаций Турецкой Республики, вошедших в топ-1000 в рейтинге международно признанных организаций в сфере образования, а также являющихся ведущими в своем направлении", - указано в документе.

Обучение студентов в университете будут осуществлять на платно-контрактной основе, параметры приема и размер платного контракта установит сам вуз. Для налаживания и координации деятельности высшего учебного заведения создадут управляющий совет.

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