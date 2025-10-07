Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    В Ташкенте 12 ноября пройдет Международный форум по мультимодальным перевозкам

    В регионе
    • 07 октября, 2025
    • 16:23
    В Ташкенте 12 ноября пройдет Международный форум по мультимодальным перевозкам

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил, что в Ташкенте 12 ноября пройдет Международный форум по мультимодальным перевозкам.

    Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана, об этом заявил Мирзиёев на 12-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

    "Уверен, что все наши инициативы, связанные с транспортной сферой, будут всесторонне обсуждены в рамках Международного форума по мультимодальным перевозкам, который состоится в Ташкенте 12 ноября. Рассчитываем на активное участие в нем национальных делегаций в составе министров транспорта, руководителей крупных логистических компаний и ассоциаций, ученых и экспертов", - сказал он.

    Президент Узбекистана также в своем выступлении пожелал больших успехов президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, вступающему на пост председателя Организации. Он выразил уверенность, что Габалинская декларация, принятая сегодня, послужит реализации совместно продвигаемых инициатив и планов и внесет достойный вклад в общее развитие государств-членов и процветание братских народов.

    Саммит ОТГ Шавкат Мирзиёев Азербайджан мультимодальные перевозки форум
    Tashkent to host Int'l Forum on Multimodal Transportation on November 12

    Последние новости

    16:43

    ЦБА: Азербайджанский бизнес предпочитает банковское финансирование

    Финансы
    16:42

    В Азербайджане работают над освобождением исламских финансовых операций от НДС

    Финансы
    16:36

    Украина получит от Эстонии более 150 боевых роботов THeMIS

    Другие страны
    16:34

    AL BARAKA Bank: Главным приоритетом в исламском финансировании должно стать лицензирование

    Финансы
    16:33

    Эрдоган поделился постом в связи с Саммитом ОТГ в Габале

    Внешняя политика
    16:32

    В рамках саммита ОТГ подписано решение об инициировании формата "ОТГ+"

    Внешняя политика
    16:27
    Фото

    III Игры стран СНГ: В активе женской сборной Азербайджана по сабле серебро и бронза

    Командные
    16:23

    В Ташкенте 12 ноября пройдет Международный форум по мультимодальным перевозкам

    В регионе
    16:18

    В Мадриде рухнуло здание, есть пострадавший

    Другие страны
    Лента новостей