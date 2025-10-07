Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил, что в Ташкенте 12 ноября пройдет Международный форум по мультимодальным перевозкам.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана, об этом заявил Мирзиёев на 12-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

"Уверен, что все наши инициативы, связанные с транспортной сферой, будут всесторонне обсуждены в рамках Международного форума по мультимодальным перевозкам, который состоится в Ташкенте 12 ноября. Рассчитываем на активное участие в нем национальных делегаций в составе министров транспорта, руководителей крупных логистических компаний и ассоциаций, ученых и экспертов", - сказал он.

Президент Узбекистана также в своем выступлении пожелал больших успехов президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, вступающему на пост председателя Организации. Он выразил уверенность, что Габалинская декларация, принятая сегодня, послужит реализации совместно продвигаемых инициатив и планов и внесет достойный вклад в общее развитие государств-членов и процветание братских народов.