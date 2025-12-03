В Тамбовской области РФ после атаки БПЛА возник пожар на нефтебазе

В Тамбовской области РФ на нефтебазе из-за падения обломков дрона случилось возгорание.

Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Первышов.

По его словам, на место ЧП для тушения возгорания оперативно прибыли пожарные.

На месте также работают сотрудники правоохранительных органов.