В Тамбовской области РФ после атаки БПЛА возник пожар на нефтебазе
В регионе
- 03 декабря, 2025
- 08:45
В Тамбовской области РФ на нефтебазе из-за падения обломков дрона случилось возгорание.
Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Первышов.
По его словам, на место ЧП для тушения возгорания оперативно прибыли пожарные.
На месте также работают сотрудники правоохранительных органов.
В Тамбовской области РФ после атаки БПЛА возник пожар на нефтебазе
