В Таджикистане зафиксировали сразу два землетрясения

На востоке Таджикистана рано утром 7 апреля зафиксировали подземные толчки.
Как передает Report, об этом сообщил Sputnik-Таджикистан.
Первое произошло в 02:48 по местному времени, на глубине 170 км. Афтершок случился в 04:42.
Магнитуда обоих равна 3,9. Территориально землетрясение случились в ГБАО.
Кроме того, подземные колебания следом зафиксировали и в соседней стране. Так, жители Кыргызстана почувствовали подземные толчки в 07:56 утра.
В Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана о жертвах и разрушениях на территории республики пока не сообщали.