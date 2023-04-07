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В Таджикистане зафиксировали сразу два землетрясения

В Таджикистане зафиксировали сразу два землетрясения На востоке Таджикистана рано утром 7 апреля зафиксировали подземные толчки.
В регионе
7 апреля 2023 г. 09:37
В Таджикистане зафиксировали сразу два землетрясения

На востоке Таджикистана рано утром 7 апреля зафиксировали подземные толчки.

Как передает Report, об этом сообщил Sputnik-Таджикистан.

Первое произошло в 02:48 по местному времени, на глубине 170 км. Афтершок случился в 04:42.

Магнитуда обоих равна 3,9. Территориально землетрясение случились в ГБАО.

Кроме того, подземные колебания следом зафиксировали и в соседней стране. Так, жители Кыргызстана почувствовали подземные толчки в 07:56 утра.

В Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана о жертвах и разрушениях на территории республики пока не сообщали.

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