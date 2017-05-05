В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 6,1

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Новое землетрясение магнитудой 6,1 произошло cегодня на территории Таджикистана в 260 км от столицы Узбекистана Ташкента. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в МЧС Узбекистана.

"Эпицентр находится в юго-восточном направлении в 258 км от Ташкента, на территории Республики Таджикистан. Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 6,1", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, сила подземных толчков на территории республики составила 2-3,5 балла. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Накануне повторное землетрясение магнитудой 5,2 произошло на территории Таджикистана в 260 км от столицы Узбекистана. В Ташкенте ощущались толчки силой 2-3 балла.