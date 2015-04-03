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    В столице Кыргызстана проходит заседание СМИД СНГ

    В ходе заседания будут обсуждены вопросы сотрудничества в укреплении приграничной безопасности

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В столице Кыргызстана Бишкеке проходит заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ. Как сообщает Report, в ходе заседания участники обсудят вопросы сотрудничества в укреплении приграничной безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовку педагогических кадров, специалистов военно-гуманитарного профиля. 

    В повестку дня  также включен  вопрос о плане межмидовских консультаций на текущий год. 

    По итогам заседания планируется подписание совместных документов.

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