В столице Кыргызстана проходит заседание СМИД СНГ

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В столице Кыргызстана Бишкеке проходит заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ. Как сообщает Report, в ходе заседания участники обсудят вопросы сотрудничества в укреплении приграничной безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовку педагогических кадров, специалистов военно-гуманитарного профиля.

В повестку дня также включен вопрос о плане межмидовских консультаций на текущий год.

По итогам заседания планируется подписание совместных документов.