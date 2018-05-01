В Стамбуле задержали более 80 участников первомайской демонстрации - ВИДЕО

Баку. 1 май. REPORT.AZ/ В День труда в турецком Стамбуле полиция задержала более 80 человек, которые собирались провести митинги на площади Таксим и в районе Бешикташ.

Как передает Report со ссылкой на Hurriyet Daily News, большой митинг организовали в районе Малтепе.

Безопасность обеспечивали 26 174 полицейских.

Власти запретили проводить собрания на площади Таксим и в районе Бешикташ, которые являются традиционными местами для протестных акций. На площадь никого не пускали.

Полиция задержала группу людей, которые все же пытались на нее прорваться, а также 50 человек, намеревавшихся провести митинг в Бешикташе. Всего правоохранители задержали больше 80 человек.