    В Стамбуле задержали 11 человек из-за смерти туристов из Германии

    В регионе
    • 17 ноября, 2025
    • 12:06
    В Стамбуле задержали 11 человек из-за смерти туристов из Германии

    Число задержанных по делу о смерти семьи туристов из Германии в Стамбуле достигло в понедельник 11 человек.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство IHA.

    Власти опечатали в воскресенье гостиницу Harbour Suites в Стамбуле, трое гостей которой скончались, предположительно, от пищевого отравления, при этом эксперты проверяют версию о возможном отравлении из-за некорректно проведенной дезинсекции.

    "Число задержанных по делу о гибели членов семьи Бёджек достигло 11, среди них сотрудник компании, проводившей дезинсекцию в отеле, и двое работников гостиницы", - сообщает агентство.

    Еще двое иностранных туристов были госпитализированы в субботу из отеля Harbour Suites в центре Стамбула, их жизни ничто не угрожает. В воскресенье был госпитализирован еще один постоялец гостиницы, сопровождавший двоих туристов, сообщил директор департамента здравоохранения провинции Стамбул Абдуллах Гюнер.

    СМИ высказывали предположения, что причиной ухудшения самочувствия гостей мог стать кулер с водой или последствия дезинсекции. Кухни в отеле нет, гостям предоставляется только вода. На официальном уровне эти сообщения пока не подтвердились.

    Турция туристы Германия отравление расследование

