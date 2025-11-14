Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    В Стамбуле семья отравилась уличной едой, мать и двое детей погибли

    Другие страны
    • 14 ноября, 2025
    • 14:21
    В Стамбуле семья отравилась уличной едой, мать и двое детей погибли

    В одном из популярных туристических районов Стамбула семья отравилась уличной едой, мать и двое детей погибли.

    Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

    Согласно информации, отец семейства находится в тяжелом состоянии, его поместили в отделение реанимации одной из местных больниц.

    Семья проживает в Германии и приехала в Стамбул на отдых. Предположительно, они отравились едой в одном из прибрежных кафе в районе Ортакёй.

    Вскоре после этого все четверо почувствовали острое недомогание, жизнь матери и двух детей спасти не удалось.

    Прокуратура Стамбула уже начала расследование, собраны необходимые образцы из объектов общепита, где питалась семья. Четверо сотрудников, дежуривших и отвечавших за работу в этих заведениях, задержаны. Эксперты продолжают анализ для установления окончательной причины смерти.

    Турция отравление расследование турист

    Последние новости

    14:42

    Песков: Операция Southern Spear должна осуществляться строго по международному праву

    Другие страны
    14:39

    Беларусь построит третий блок БелАЭС

    Другие страны
    14:35
    Фото

    В Ханкенди состоялось заседание органов безопасности тюркских государств

    Внешняя политика
    14:34

    ЦБА начнет ежемесячно публиковать статистику по реестру обременений

    Финансы
    14:33

    Зияфет Аскеров: Азербайджан продолжит укреплять гуманитарное сотрудничество в рамках СНГ

    Внешняя политика
    14:29
    Фото

    Азербайджан вновь поддержал турецкую инициативу "Дыхание ради будущего"

    Экология
    14:27
    Фото

    В результате ракетного обстрела Киева нанесен ущерб зданию посольства Азербайджана в Украине

    Внешняя политика
    14:27
    Фото

    Вернувшимся в село Ханюрду жителям вручены ключи от домов

    Внутренняя политика
    14:21

    В Стамбуле семья отравилась уличной едой, мать и двое детей погибли

    Другие страны
    Лента новостей