В Стамбуле семья отравилась уличной едой, мать и двое детей погибли

В одном из популярных туристических районов Стамбула семья отравилась уличной едой, мать и двое детей погибли.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Согласно информации, отец семейства находится в тяжелом состоянии, его поместили в отделение реанимации одной из местных больниц.

Семья проживает в Германии и приехала в Стамбул на отдых. Предположительно, они отравились едой в одном из прибрежных кафе в районе Ортакёй.

Вскоре после этого все четверо почувствовали острое недомогание, жизнь матери и двух детей спасти не удалось.

Прокуратура Стамбула уже начала расследование, собраны необходимые образцы из объектов общепита, где питалась семья. Четверо сотрудников, дежуривших и отвечавших за работу в этих заведениях, задержаны. Эксперты продолжают анализ для установления окончательной причины смерти.