В Стамбуле стартовал очередной раунд российско-украинских переговоров

В Стамбуле стартовал очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины.

В Стамбуле стартовал очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Между тем, в МИД Турции сообщили о том, что в состав турецкой делегации на переговорах входят глава МИД Хакан Фидан, руководитель разведки Ибрагим Калын, начальник Генштаба Метин Гюрак.

Отметим, что первые за три года прямые переговоры РФ и Украины прошли в Стамбуле 16 мая. Стороны договорились подготовить проекты меморандума с условиями урегулирования конфликта, а затем продолжить диалог. Москва и Киев также договорились о крупнейшем обмене пленными в формате "1000 на 1000".