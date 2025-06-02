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В Стамбуле стартовал очередной раунд российско-украинских переговоров

В Стамбуле стартовал очередной раунд российско-украинских переговоров В Стамбуле стартовал очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины.
В регионе
2 июня 2025 г. 15:45
В Стамбуле стартовал очередной раунд российско-украинских переговоров

В Стамбуле стартовал очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Между тем, в МИД Турции сообщили о том, что в состав турецкой делегации на переговорах входят глава МИД Хакан Фидан, руководитель разведки Ибрагим Калын, начальник Генштаба Метин Гюрак.

Отметим, что первые за три года прямые переговоры РФ и Украины прошли в Стамбуле 16 мая. Стороны договорились подготовить проекты меморандума с условиями урегулирования конфликта, а затем продолжить диалог. Москва и Киев также договорились о крупнейшем обмене пленными в формате "1000 на 1000".

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