В Стамбуле прошла антитеррористическая операция

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Сегодня утром в кварталах Гюльсуйу и Гюлянсу Малтапинского района Стамбула (Турция) прошла антитеррористическая операция.

Как сообщает Report со ссылкой на Tarafsızhaberlər, к месту операции прибыло особое подразделение отдела по борьбе с терроризмом Управления безопасности Стамбула и бронеавтомобили Akrep (Скорпион).

Информации о том, против какой группировки прошла операция, не поступало. Полиция ведет расследование на различных адресах.