В Стамбуле произошла стрельба, есть погибший

    В регионе
    • 19 октября, 2025
    • 05:51
    В стамбульском районе Эсеньюрт (Турция - ред.) произошла стрельба.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

    По предварительным данным, из автомобиля с неустановленным номерным знаком был открыт огонь по четырем людям, стоявшим на улице. Все они получили ранения.

    На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригады скорой помощи. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы, однако один из них скончался от полученных травм.

    Полиция начала операцию по задержанию нападавших, скрывшихся с места преступления.

