В Стамбуле произошла стрельба, есть погибший

В стамбульском районе Эсеньюрт (Турция - ред.) произошла стрельба.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

По предварительным данным, из автомобиля с неустановленным номерным знаком был открыт огонь по четырем людям, стоявшим на улице. Все они получили ранения.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригады скорой помощи. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы, однако один из них скончался от полученных травм.

Полиция начала операцию по задержанию нападавших, скрывшихся с места преступления.