В Стамбуле произошла стрельба, есть погибший
В регионе
- 19 октября, 2025
- 05:51
В стамбульском районе Эсеньюрт (Турция - ред.) произошла стрельба.
Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.
По предварительным данным, из автомобиля с неустановленным номерным знаком был открыт огонь по четырем людям, стоявшим на улице. Все они получили ранения.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригады скорой помощи. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы, однако один из них скончался от полученных травм.
Полиция начала операцию по задержанию нападавших, скрывшихся с места преступления.
