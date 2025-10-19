Türkiyədə silahlı insident olub, ölən və xəsarət alanlar var
Region
- 19 oktyabr, 2025
- 04:39
Türkiyənin İstanbul şəhərində silahlı insident olub.
Bu barədə "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, Esenyurt rayonunda küçədə dayanan 4 nəfərə dövlət nömrə nişanı məlum olmayan avtomobildən odlu silahla atəş açılıb.
Hadisə nəticəsində 4 nəfər yaralanıb. Ərazyə təcili tibbi yardım və polis əməkdaşları cəlb edilib.
Yaralılar təcili tibbi yardım maşını ilə yaxınlıqdakı xəstəxanalara aparılıb. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq, yaralılardan biri ölüb.
Polis ərazidən qaçan cinayətkarın (və ya cinayətarların) yaxalanması üçün əməliyyata başlayıb.
