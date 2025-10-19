İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü

    Türkiyədə silahlı insident olub, ölən və xəsarət alanlar var

    Region
    • 19 oktyabr, 2025
    • 04:39
    Türkiyədə silahlı insident olub, ölən və xəsarət alanlar var

    Türkiyənin İstanbul şəhərində silahlı insident olub.

    Bu barədə "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, Esenyurt rayonunda küçədə dayanan 4 nəfərə dövlət nömrə nişanı məlum olmayan avtomobildən odlu silahla atəş açılıb.

    Hadisə nəticəsində 4 nəfər yaralanıb. Ərazyə təcili tibbi yardım və polis əməkdaşları cəlb edilib.

    Yaralılar təcili tibbi yardım maşını ilə yaxınlıqdakı xəstəxanalara aparılıb. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq, yaralılardan biri ölüb.

    Polis ərazidən qaçan cinayətkarın (və ya cinayətarların) yaxalanması üçün əməliyyata başlayıb.

    Türkiyə Silahlı insident cinayətkar

    Son xəbərlər

    05:12

    ABŞ: HƏMAS Qəzzada atəşkəsi poza bilər

    Digər ölkələr
    04:39

    Türkiyədə silahlı insident olub, ölən və xəsarət alanlar var

    Region
    04:07

    KİV: Amerikalılar getdikcə daha çox siyasi səbəblərdən vətəndaşlıqdan imtina edirlər

    Digər ölkələr
    03:57

    ABŞ-də Trampa qarşı aksiyalarda milyonlarla insan iştirak edib

    Digər ölkələr
    03:41
    Video

    Nadir Şahdan bu günə gəlib çıxan qalxanın yaddaşı - Qərbi Azərbaycan Xronikası

    Daxili siyasət
    03:18

    Qətər XİN: Əfqanıstan və Pakistan dərhal atəşkəs barədə razılığa gəliblər

    Digər ölkələr
    02:54

    Braziliyada sərnişin avtobusunun aşması nəticəsində 17 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    02:23

    Almaniyada böyük litium yatağı aşkarlanıb

    Digər ölkələr
    01:56

    İsrail Qəzzada öldürülən iki girovun nəşini qəbul edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti