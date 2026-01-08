Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Хакан Фидан: СДС - главное препятствие на пути Сирии к стабильности

    В регионе
    • 08 января, 2026
    • 16:45
    Хакан Фидан: СДС - главное препятствие на пути Сирии к стабильности

    Пришло время Сирийским демократическим силам (СДС) отказаться от терроризма и сепаратизма.

    Как сообщает Report со ссылкой на CNNTurk, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, оценивая последние события в Сирии на совместной пресс-конференции с оманским коллегой Бадром бин Хамадом аль-Бусаиди в Анкаре.

    Министр заявил, что СДС пытаются любой ценой удержать контролируемые ими территории:

    "Эта группировка является крупнейшим препятствием на пути Сирии к миру и стабильности. Такая непримиримая позиция противоречит реалиям Сирии и региона. Пришло время Сирийским демократическим силам попрощаться с терроризмом и сепаратизмом".

    Фидан отметил, что контакты сирийского правительства с СДС на прошлой неделе подробно проанализированы:

    "Желание турецкой стороны - достичь соглашения, которое учитывает региональную чувствительность и принесет стабильность в Сирию".

    Hakan Fidan: "Suriya Demokratik Qüvvələri"nin terrorla vidalaşmaq vaxtıdır

    Лента новостей