Хакан Фидан: СДС - главное препятствие на пути Сирии к стабильности

Пришло время Сирийским демократическим силам (СДС) отказаться от терроризма и сепаратизма.

Как сообщает Report со ссылкой на CNNTurk, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, оценивая последние события в Сирии на совместной пресс-конференции с оманским коллегой Бадром бин Хамадом аль-Бусаиди в Анкаре.

Министр заявил, что СДС пытаются любой ценой удержать контролируемые ими территории:

"Эта группировка является крупнейшим препятствием на пути Сирии к миру и стабильности. Такая непримиримая позиция противоречит реалиям Сирии и региона. Пришло время Сирийским демократическим силам попрощаться с терроризмом и сепаратизмом".

Фидан отметил, что контакты сирийского правительства с СДС на прошлой неделе подробно проанализированы:

"Желание турецкой стороны - достичь соглашения, которое учитывает региональную чувствительность и принесет стабильность в Сирию".