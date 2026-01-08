Hakan Fidan: "Suriya Demokratik Qüvvələri"nin terrorla vidalaşmaq vaxtıdır
- 08 yanvar, 2026
- 16:30
"Suriya Demokratik Qüvvələri"nin separatçılıq və terrorla vidalaşmaq vaxtıdır.
"Report" CNNTurk"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Ankarada omanlı həmkarı Bədr bin Hamed əl-Busaidi ilə keçirdiyi birgə mətbuat konfransında Suriyada baş verən son hadisələri qiymətləndirərkən deyib.
Nazir bildirib ki, "Suriya Demokratik Qüvvələri" (SDQ) nəzarəti altında olan əraziləri nəyin bahasına olursa-olsun saxlamağa çalışır:
"Bu qruplaşma Suriyanın sülh və sabitliyə qovuşmasının qarşısındakı ən böyük maneədir. Belə barışmaz mövqe Suriyanın və bölgənin reallıqlarına ziddir. SDG-nin terrora və separatçılığa artıq vida etmək vaxtıdır".
H.Fidan qeyd edib ki, Suriya hökumətinin keçən həftə SDQ ilə baş tutan təmaslar ətraflı dəyərləndirilib:
"Türkiyə olaraq arzumuz bölgədəki həssaslıqları nəzərə alan və Suriyaya sabitlik gətirəcək bir razılaşmaya nail olmaqdır".