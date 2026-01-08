İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Hakan Fidan: "Suriya Demokratik Qüvvələri"nin terrorla vidalaşmaq vaxtıdır

    Region
    • 08 yanvar, 2026
    • 16:30
    Hakan Fidan: Suriya Demokratik Qüvvələrinin terrorla vidalaşmaq vaxtıdır

    "Suriya Demokratik Qüvvələri"nin separatçılıq və terrorla vidalaşmaq vaxtıdır.

    "Report" CNNTurk"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Ankarada omanlı həmkarı Bədr bin Hamed əl-Busaidi ilə keçirdiyi birgə mətbuat konfransında Suriyada baş verən son hadisələri qiymətləndirərkən deyib.

    Nazir bildirib ki, "Suriya Demokratik Qüvvələri" (SDQ) nəzarəti altında olan əraziləri nəyin bahasına olursa-olsun saxlamağa çalışır:

    "Bu qruplaşma Suriyanın sülh və sabitliyə qovuşmasının qarşısındakı ən böyük maneədir. Belə barışmaz mövqe Suriyanın və bölgənin reallıqlarına ziddir. SDG-nin terrora və separatçılığa artıq vida etmək vaxtıdır".

    H.Fidan qeyd edib ki, Suriya hökumətinin keçən həftə SDQ ilə baş tutan təmaslar ətraflı dəyərləndirilib:

    "Türkiyə olaraq arzumuz bölgədəki həssaslıqları nəzərə alan və Suriyaya sabitlik gətirəcək bir razılaşmaya nail olmaqdır".

    Türkiyə Hakan Fidan Suriya SDQ
    Хакан Фидан: СДС - главное препятствие на пути Сирии к стабильности

    Son xəbərlər

    16:50

    ABŞ-nin Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətləri sənədi yekunlaşmaq üzrədir

    Region
    16:46

    Xırdalanda "Range Rover"ə 11 min manatlıq ziyan vuran şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    16:45

    Azərbaycanda tikinti obyektlərinin istismarına icazə verildiyi andan məlumatlar reyestrə ötürüləcək

    İnfrastruktur
    16:44

    Dilçilik İnstitutunda "Müasir Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti" şöbəsi yaradılacaq

    Elm və təhsil
    16:42

    Rayonlarda yağıntı intensivləşəcək, yollar buz bağlayacaq - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    16:41

    Sabah Ağdərənin 4 kəndinə ilk köç olacaq

    Daxili siyasət
    16:35

    Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyinə direktor təyin olunub

    Maliyyə
    16:34

    "Ayaks"ın yarımmüdafiəçisi İtaliya klubuna transfer olunacaq

    Futbol
    16:31

    Müxtəlif səbəblərdən təhsili başa vurmayan şəxslərə 10 iş günü müddətində arayış veriləcək

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti