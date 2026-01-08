Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В 2025 году азербайджанскими таможенниками выявлено 97 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

    Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете.

    В общей сложности из незаконного оборота изъята 1 т 824 кг 453 г наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (1 т 274 кг 889 г марихуаны, 451 кг 12 г героина, 86 кг 522 г гашиша, 10 кг 867 г метамфетамина, 584 г метадона, 211 г опиума, 154 г кокаина и др.).

    97,1% наркотических средств, изъятых из незаконного оборота, предназначались для транзита через территорию Азербайджана с последующим вывозом на черные рынки Европы.

    За прошедший год были приняты соответствующие меры в отношении 95 человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, выявлено 5 преступных группировок, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

    В то же время путем сжигания уничтожено около 6 т 715 кг наркотических средств и психотропных веществ, изъятых таможенными органами в разные годы и подлежавших уничтожению на основании судебных решений по 105 уголовным делам.

    Azərbaycanda ötən il 2 tona yaxın narkotik qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb

    В 2025 году в Азербайджане из незаконного оборота изъято около 2 тонн наркотиков

