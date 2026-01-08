В Азербайджане дипломы и аттестаты будут выдаваться в электронном формате

В Азербайджане утверждены новые правила оформления и выдачи государственных документов об образовании в полном электронном формате.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, дипломы, аттестаты, сертификаты и приложения к ним по уровням общего, профессионального, среднего специального и высшего образования будут формироваться как юридически действительные электронные документы. Тем самым процесс выдачи государственных документов об образовании полностью переводится в цифровую среду.

Решением также отменено постановление Кабинета министров от 29 апреля 2010 года №82, вместо которого вводятся новые механизмы, соответствующие принципам цифровизации и электронного правительства. Документы об образовании будут формироваться через Централизованную информационную систему образования, а их данные - предоставляться и проверяться посредством Информационной системы электронного правительства. Для подтверждения подлинности на всех документах будет размещаться штрих-код.

Выпускники смогут получать документы через личные электронные кабинеты, при необходимости передавать их в электронном виде или распечатывать. Процедуры выдачи дубликатов, аннулирования и повторного оформления документов также будут осуществляться по единым и полностью цифровым правилам.

Отмечается, что дипломы по уровням бакалавриата, магистратуры и резидентуры будут подготавливаться в течение 10 рабочих дней после окончания обучения.