    Elm və təhsil
    • 08 yanvar, 2026
    • 16:30
    Təhsil haqqında dövlət sənədlərinin təsvirlərinin və onların verilməsi qaydaları təsdiqlənib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

    Qayda "Təhsil haqqında" qanuna uyğun olaraq hazırlanıb və ali təhsil pilləsinin bakalavriat, əsas (baza ali) tibb təhsili, magistratura və rezidentura səviyyələrində təhsil haqqında dövlət sənədlərinin təsvirləri və onların verilməsi qaydasını tənzimləyir.

    Ali təhsil pilləsinin bakalavriat, əsas (baza ali) tibb təhsili, magistratura və rezidentura səviyyələrində təhsilini bitirən şəxslərə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada "Təhsil Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya Sistemi"ndə (TMİS) "Elektron imza və elektron sənəd haqqında" qanunun tələblərinə uyğun olaraq elektron sənəd formasında yaradılan müvafiq təhsil haqqında dövlət sənədi - diplom (diploma əlavə ilə birlikdə) verilir.

    Təhsil haqqında dövlət sənədində göstərilən məlumatlar Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi (EHİS) üzərindən təqdim edilə (əldə edilə) bilər. Bu sənədlərdə göstərilən məlumatların EHİS üzərindən təqdim edilməsi həmin sənədlərin təqdim edilməsinə bərabər tutulur.

    Ali təhsil pilləsinin bakalavriat, əsas (baza ali) tibb təhsili, magistratura və rezidentura səviyyələrində təhsil haqqında dövlət sənədləri ali təhsil pilləsinin növbəti səviyyəsində təhsili davam etdirmək və (və ya) ixtisas üzrə əmək fəaliyyətinə başlamaq üçün əsas hesab olunur.

    Ali təhsil pilləsinin bakalavriat, əsas (baza ali) tibb təhsili və magistratura səviyyələrini xüsusi nailiyyətlərlə başa vuran məzunlara fərqlənmə diplomu (o cümlədən diploma əlavə), digər hallarda adi diplom (o cümlədən diploma əlavə), rezidentura səviyyəsini başa vuran məzunlara isə diplom verilir.

