В Стамбуле произошел взрыв в подвале здания, есть пострадавшие
В регионе
- 31 октября, 2025
- 23:42
В районе Багджылар турецкого Стамбула произошел взрыв в подвале одного из зданий.
Об этом Report сообщает со ссылкой на местный телеканал Haber Global.
Согласно информации, в результате инцидента травмы получили несколько человек, их число уточняется. На место происшествия привлечены полицейские, пожарные и медики, пострадавшие госпитализированы.
Сотрудники профильных ведомств устанавливают обстоятельства произошедшего.
