В Стамбуле произошел взрыв в подвале здания, есть пострадавшие

В районе Багджылар турецкого Стамбула произошел взрыв в подвале одного из зданий.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местный телеканал Haber Global.

Согласно информации, в результате инцидента травмы получили несколько человек, их число уточняется. На место происшествия привлечены полицейские, пожарные и медики, пострадавшие госпитализированы.

Сотрудники профильных ведомств устанавливают обстоятельства произошедшего.