    В Стамбуле произошел взрыв в подвале здания, есть пострадавшие

    В регионе
    • 31 октября, 2025
    • 23:42
    В Стамбуле произошел взрыв в подвале здания, есть пострадавшие

    В районе Багджылар турецкого Стамбула произошел взрыв в подвале одного из зданий.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на местный телеканал Haber Global.

    Согласно информации, в результате инцидента травмы получили несколько человек, их число уточняется. На место происшествия привлечены полицейские, пожарные и медики, пострадавшие госпитализированы.

    Сотрудники профильных ведомств устанавливают обстоятельства произошедшего.

    Лента новостей