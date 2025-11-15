В Стамбуле при строительстве метро произошел обвал
- 15 ноября, 2025
- 23:03
На проспекте Кабаташ в районе Бешикташ города Стамбул при прокладке линии метро произошел обвал.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, под завалами остались люди.
На место происшествия привлечены спасатели и бригады скорой помощи. В настоящее время ведутся спасательные работы.
Причина инцидента пока неизвестна.
