В Стамбуле при строительстве метро произошел обвал

На проспекте Кабаташ в районе Бешикташ города Стамбул при прокладке линии метро произошел обвал.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, под завалами остались люди.

На место происшествия привлечены спасатели и бригады скорой помощи. В настоящее время ведутся спасательные работы.

Причина инцидента пока неизвестна.