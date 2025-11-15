İstanbulda metro tikintisi zamanı çökmə baş verib, dağıntılar altında qalan beş nəfər xilas edilib - YENİLƏNİB
Region
- 15 noyabr, 2025
- 23:47
Türkiyənin İstanbul şəhərinin Beşiktaş rayonunda metro tikintisi zamanı naməlum səbəbdən baş verən çökmə zamanı dağıntılar altında beş nəfər qalb.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə İstanbul bələdiyyəsindən bildirilib.
Qeyd olunub ki, onların hər biri xilas edilib, vəziyyətləri isə qənaətbəxşdir.
Türkiyənin İstanbul şəhərinin Beşiktaş rayonunda metro tikintisi zamanı naməlum səbəbdən çökmə baş verib.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, hadisə Kabataş prospektində qeydə alınıb.
Dağıntılar altında insanların qaldığı bildirilir.
Hadisə yerinə xilasedicilər və təcili tibbi yardım heyəti cəlb olunub. Hazırda dağıntılar altında qalan şəxslərin xilas ediməsi istiqamətində iş aparılır.
Son xəbərlər
23:47
İstanbulda metro tikintisi zamanı çökmə baş verib, dağıntılar altında qalan beş nəfər xilas edilib - YENİLƏNİBRegion
23:42
DÇ-2026: Türkiyə yığması pley-off mərhələsinə vəsiqəni təmin edibFutbol
23:41
Video
Bakıda yaşayış binasındakı yanğında zəhərlənən iki nəfər Kliniki Tibbi Mərkəzə yerləşdirilib - YENİLƏNİBHadisə
23:20
Hakan Fidan: ABŞ Cənubi Qafqazdakı proseslərə yaxından maraq göstərirXarici siyasət
23:17
Pakistanda fabrikdə baş verən partlayış nəticəsində yeddi nəfər həlak olubDigər ölkələr
22:50
Portuqaliyada "Claudia" qasırğası nəticəsində üç nəfər həlak olubDigər ölkələr
22:45
Foto
Video
Daşkənddə Mərkəzi Asiya Sammitində iştirak edən dövlət başçılarının şərəfinə atəşfəşanlıq olubXarici siyasət
22:41
Putin Netanyahu ilə Qəzzadakı vəziyyəti müzakirə edibRegion
22:34