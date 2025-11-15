İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İstanbulda metro tikintisi zamanı çökmə baş verib, dağıntılar altında qalan beş nəfər xilas edilib - YENİLƏNİB

    Region
    • 15 noyabr, 2025
    • 23:47
    İstanbulda metro tikintisi zamanı çökmə baş verib, dağıntılar altında qalan beş nəfər xilas edilib - YENİLƏNİB

    Türkiyənin İstanbul şəhərinin Beşiktaş rayonunda metro tikintisi zamanı naməlum səbəbdən baş verən çökmə zamanı dağıntılar altında beş nəfər qalb.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə İstanbul bələdiyyəsindən bildirilib.

    Qeyd olunub ki, onların hər biri xilas edilib, vəziyyətləri isə qənaətbəxşdir.

    Türkiyənin İstanbul şəhərinin Beşiktaş rayonunda metro tikintisi zamanı naməlum səbəbdən çökmə baş verib.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, hadisə Kabataş prospektində qeydə alınıb.

    Dağıntılar altında insanların qaldığı bildirilir.

    Hadisə yerinə xilasedicilər və təcili tibbi yardım heyəti cəlb olunub. Hazırda dağıntılar altında qalan şəxslərin xilas ediməsi istiqamətində iş aparılır.

    В Стамбуле при строительстве метро произошел обвал

