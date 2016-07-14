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    В Стамбуле спецслужбы произвели контролируемый взрыв подозрительного пакета - ОБНОВЛЕНО

    После подрыва пакета оцепление вокруг трамвайной остановки было снято, движение трамваев возобновлено

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Специалисты-взрывотехники произвели контролируемый взрыв подозрительного пакета, обнаруженного около трамвайной остановки в районе железнодорожного вокзала Сиркеджи в Стамбуле, взрывчатых веществ в пакете обнаружено не было.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство DHA.

    Ранее сообщалось, что полиция оцепила территорию вокруг остановки трамваев в районе вокзала из-за подозрительного пакета, движение трамваев в обе стороны было приостановлено.

    После подрыва пакета оцепление вокруг трамвайной остановки было снято, движение трамваев возобновлено.

    ***19:51

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Полиция оцепила территорию вокруг остановки трамваев в Стамбуле из-за подозрительного пакета.

    Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, трансляцию с места происшествия ведет агентство Dogan.

    Оцеплена остановка возле железнодорожного вокзала Сиркеджи. Движение трамваев в обе стороны вследствие этого приостановлено.

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