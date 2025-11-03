В Стамбуле по инициативе Турции начался Саммит по Газе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на TRT Haber.

Встречу возглавляет министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. В мероприятии принимают участие министры иностранных дел ОАЭ, Индонезии, Катара, Пакистана, Саудовской Аравии и Иордании.

На повестке стоят вопросы установления постоянного режима прекращения огня в Газе и расширения масштабов гуманитарной помощи.

Ожидается, что во время встречи также будет затронута важность защиты прав палестинского народа и продвижения решения на основе принципа двух государств.