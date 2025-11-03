Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В Стамбуле по инициативе Турции начался Саммит по Газе.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на TRT Haber.

    Встречу возглавляет министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. В мероприятии принимают участие министры иностранных дел ОАЭ, Индонезии, Катара, Пакистана, Саудовской Аравии и Иордании.

    На повестке стоят вопросы установления постоянного режима прекращения огня в Газе и расширения масштабов гуманитарной помощи.

    Ожидается, что во время встречи также будет затронута важность защиты прав палестинского народа и продвижения решения на основе принципа двух государств.

    Саммит по Газе Хакан Фидан прекращение огня гумпомощь Палестина Израиль
    İstanbulda Türkiyənin təşəbbüsü ilə Qəzza Zirvəsi başlayıb

    Лента новостей