В Стамбуле по инициативе Турции начался Саммит по Газе
В регионе
- 03 ноября, 2025
- 16:26
В Стамбуле по инициативе Турции начался Саммит по Газе.
Об этом сообщает Report со ссылкой на TRT Haber.
Встречу возглавляет министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. В мероприятии принимают участие министры иностранных дел ОАЭ, Индонезии, Катара, Пакистана, Саудовской Аравии и Иордании.
На повестке стоят вопросы установления постоянного режима прекращения огня в Газе и расширения масштабов гуманитарной помощи.
Ожидается, что во время встречи также будет затронута важность защиты прав палестинского народа и продвижения решения на основе принципа двух государств.
Последние новости
16:39
Хаменеи: Разногласия Ирана и США - это противостояние двух системВ регионе
16:34
МИД Азербайджана поздравил ПанамуВнешняя политика
16:33
Более 40 человек погибли во Вьетнаме из-за наводненийДругие страны
16:26
В Стамбуле по инициативе Турции начался Саммит по ГазеВ регионе
16:23
Папикян: Мы пересмотрим военно-технические сделки с учетом вашингтонских договоренностейВ регионе
16:23
Фото
Когда сталь оживает: В Баку открылась выставка "Baku Steel Art 2025"Бизнес
16:20
Глава МИД Турции прибудет в АзербайджанВнешняя политика
16:18
Грузинская "дочка" ОАО PASHA Bank обнародовала финансовое положениеФинансы
16:16