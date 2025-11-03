İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    İstanbulda Türkiyənin təşəbbüsü ilə Qəzza Zirvəsi başlayıb

    Region
    • 03 noyabr, 2025
    • 16:13
    İstanbulda Türkiyənin təşəbbüsü ilə Qəzza Zirvəsi başlayıb

    İstanbul şəhərində Türkiyənin təşəbbüsü ilə Qəzza Zirvəsi başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, toplantıya Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan sədrlik edir. Tədbirdə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, İndoneziya, Qətər, Pakistan, Səudiyyə Ərəbistanı və İordaniyanın xarici işlər nazirləri iştirak edirlər.

    Müzakirə masasında Qəzzada atəşkəsin daimi xarakter alması və humanitar yardımların artırılması məsələləri dayanır.

    Görüş zamanı həmçinin Fələstin xalqının qanuni hüquqlarının və iki dövlətli həll yolunun qorunmasının əhəmiyyətinə də toxunulacağı gözlənilir.

    Qəzza İstanbul Hakan Fidan
    В Стамбуле по инициативе Турции начался Саммит по Газе

    Son xəbərlər

    16:39

    "Real"ın futbolçusunda xroniki zədə aşkarlanıb

    Futbol
    16:36

    Müdafiə naziri: Ermənistan hərbi-texniki razılaşmalara yenidən baxacaq

    Region
    16:35

    Rafael Ağayev eşitmə məhdudiyyətli karateçilərlə görüşüb

    Fərdi
    16:29

    Azərbaycan Yüksək Liqasında I turdan təxirə salınmış oyunun tarixi bəlli olub

    Komanda
    16:26

    Azərbaycan XİN Panamanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    16:21

    Ermənistan Aİ-nin viza rejiminin liberallaşdırılması üzrə Fəaliyyət Planını alacaq

    Region
    16:21
    Foto

    Naxçıvanda iki nasos stansiyası yenidən qurulur

    İnfrastruktur
    16:18

    "İlqar Mustafayev dedi ki, işləmək istəyirsənsə, tenderə qoşul" - BULVARDAKI MƏNİMSƏMƏYLƏ BAĞLI MƏHKƏMƏ

    Hadisə
    16:17
    Foto

    Polad canlananda: "Baku Steel Art 2025" sərgisi Bakıda açılıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti