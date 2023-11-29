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В Стамбуле один человек погиб из-за урагана

В Стамбуле один человек погиб из-за урагана Один человек стал жертвой урагана, обрушившегося на Стамбул.
В регионе
29 ноября 2023 г. 17:20
В Стамбуле один человек погиб из-за урагана

Один человек стал жертвой урагана, обрушившегося на Стамбул.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщило руководство провинции Стамбул.

Он получил ранения в результате падения фонарного столба и был госпитализирован, а позже скончался в больнице.

В городе зафиксированы несколько подтоплений и других инцидентов.

"По состоянию на 13.00 среды по местному времени зафиксированы в общей сложности 148 инцидентов, в том числе 9 подтоплений, 27 случаев, когда ветер сорвал крыши, 43 дерева вырваны с корнем", - сказано в сообщении.

Синоптики объявили во вторник и среду "желтый" уровень угрозы в провинции Стамбул из-за ураганов до 80 километров в час.

В сообщении также говорится о том, что два аэропорта города выполняют прием и отправку самолетов в обычном режиме, из-за ветра отменены рейсы паромов, в том числе из Стамбула в город Бурса.

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Версия на английском языке One killed in Istanbul due to hurricane

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