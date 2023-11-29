В Стамбуле один человек погиб из-за урагана

Один человек стал жертвой урагана, обрушившегося на Стамбул.

Один человек стал жертвой урагана, обрушившегося на Стамбул.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщило руководство провинции Стамбул.

Он получил ранения в результате падения фонарного столба и был госпитализирован, а позже скончался в больнице.

В городе зафиксированы несколько подтоплений и других инцидентов.

"По состоянию на 13.00 среды по местному времени зафиксированы в общей сложности 148 инцидентов, в том числе 9 подтоплений, 27 случаев, когда ветер сорвал крыши, 43 дерева вырваны с корнем", - сказано в сообщении.

Синоптики объявили во вторник и среду "желтый" уровень угрозы в провинции Стамбул из-за ураганов до 80 километров в час.

В сообщении также говорится о том, что два аэропорта города выполняют прием и отправку самолетов в обычном режиме, из-за ветра отменены рейсы паромов, в том числе из Стамбула в город Бурса.