В Стамбуле один человек погиб из-за урагана

Один человек стал жертвой урагана, обрушившегося на Стамбул.
Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщило руководство провинции Стамбул.
Он получил ранения в результате падения фонарного столба и был госпитализирован, а позже скончался в больнице.
В городе зафиксированы несколько подтоплений и других инцидентов.
"По состоянию на 13.00 среды по местному времени зафиксированы в общей сложности 148 инцидентов, в том числе 9 подтоплений, 27 случаев, когда ветер сорвал крыши, 43 дерева вырваны с корнем", - сказано в сообщении.
Синоптики объявили во вторник и среду "желтый" уровень угрозы в провинции Стамбул из-за ураганов до 80 километров в час.
В сообщении также говорится о том, что два аэропорта города выполняют прием и отправку самолетов в обычном режиме, из-за ветра отменены рейсы паромов, в том числе из Стамбула в город Бурса.