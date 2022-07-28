В Стамбуле обсудили азербайджано-грузино-турецкий формат сотрудничества

В рамках трехстороннего формата Азербайджан-Грузия-Турция успешно развивается сотрудничество по различным направлениям.

В рамках трехстороннего формата Азербайджан-Грузия-Турция успешно развивается сотрудничество по различным направлениям.

Эти мысли прозвучали на встрече в Стамбуле между министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщает грузинское бюро Report.

Министры особо подчеркнули отношения двух стран в многостороннем формате, в частности в трехстороннем формате Азербайджан-Грузия-Турция.

Касаясь происходящих в регионе процессов, главы МИД подчеркнули важную роль Грузии в процессе обеспечения стабильности и устойчивого развития на Южном Кавказе. В этом контексте М.Чавушоглу приветствовал первую встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Тбилиси и выразил надежду на то, что Грузия и в дальнейшем сыграет позитивную роль в этом процессе, а также в установлении мира в регионе.