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В Стамбуле обсудили азербайджано-грузино-турецкий формат сотрудничества

В Стамбуле обсудили азербайджано-грузино-турецкий формат сотрудничества В рамках трехстороннего формата Азербайджан-Грузия-Турция успешно развивается сотрудничество по различным направлениям.
В регионе
28 июля 2022 г. 17:41
В Стамбуле обсудили азербайджано-грузино-турецкий формат сотрудничества

В рамках трехстороннего формата Азербайджан-Грузия-Турция успешно развивается сотрудничество по различным направлениям.

Эти мысли прозвучали на встрече в Стамбуле между министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщает грузинское бюро Report.

Министры особо подчеркнули отношения двух стран в многостороннем формате, в частности в трехстороннем формате Азербайджан-Грузия-Турция.

Касаясь происходящих в регионе процессов, главы МИД подчеркнули важную роль Грузии в процессе обеспечения стабильности и устойчивого развития на Южном Кавказе. В этом контексте М.Чавушоглу приветствовал первую встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Тбилиси и выразил надежду на то, что Грузия и в дальнейшем сыграет позитивную роль в этом процессе, а также в установлении мира в регионе.

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Версия на английском языке Azerbaijan-Georgia-Turkiye cooperation format discussed in Istanbul
Версия на азербайджанском языке İstanbulda Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə əməkdaşlıq formatı müzakirə olunub

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