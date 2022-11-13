В Стамбуле произошел взрыв, есть погибшие и раненые

В результате взрыва на улице Истиглал в районе Бейоглу в турецком Стамбуле есть погибшие и раненые.
Как передает
Он отметил, что ранения получили 11 человек, однако, не назвал количество погибших.
К месту происшествия привлечены сотрудники полиции, медики, а также спасатели.
17:50
Мощный взрыв произошел на пешеходной туристической улице Истиглал в Стамбуле, есть пострадавшие.
Как передает Report, об этом сообщил турецкий телеканал TRT.
По его данным, причина случившегося в настоящий момент не известна. На место ЧП направлены кареты скорой помощи для оказания медицинской помощи раненым, число которых не приводится.