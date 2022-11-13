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В Стамбуле произошел взрыв, есть погибшие и раненые

В Стамбуле произошел взрыв, есть погибшие и раненые Мощный взрыв произошел на пешеходной туристической улице Истиглал в Стамбуле, есть пострадавшие.
В регионе
13 ноября 2022 г. 18:19
В Стамбуле произошел взрыв, есть погибшие и раненые

В результате взрыва на улице Истиглал в районе Бейоглу в турецком Стамбуле есть погибшие и раненые.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, об этом сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая.

Он отметил, что ранения получили 11 человек, однако, не назвал количество погибших.

К месту происшествия привлечены сотрудники полиции, медики, а также спасатели.

17:50

Мощный взрыв произошел на пешеходной туристической улице Истиглал в Стамбуле, есть пострадавшие.

Как передает Report, об этом сообщил турецкий телеканал TRT.

По его данным, причина случившегося в настоящий момент не известна. На место ЧП направлены кареты скорой помощи для оказания медицинской помощи раненым, число которых не приводится.

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