В Стамбуле произошел взрыв, есть погибшие и раненые

Мощный взрыв произошел на пешеходной туристической улице Истиглал в Стамбуле, есть пострадавшие.

В результате взрыва на улице Истиглал в районе Бейоглу в турецком Стамбуле есть погибшие и раненые.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, об этом сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая.

Он отметил, что ранения получили 11 человек, однако, не назвал количество погибших.

К месту происшествия привлечены сотрудники полиции, медики, а также спасатели.

17:50

Мощный взрыв произошел на пешеходной туристической улице Истиглал в Стамбуле, есть пострадавшие.

Как передает Report, об этом сообщил турецкий телеканал TRT.

По его данным, причина случившегося в настоящий момент не известна. На место ЧП направлены кареты скорой помощи для оказания медицинской помощи раненым, число которых не приводится.