    В Стамбуле изъяли рекордную партию деталей для оружия

    • 25 апреля, 2026
    • 10:14
    В Стамбуле изъяли рекордную партию деталей для оружия

    В Стамбуле обнаружен крупный схрон деталей для незаконного производства оружия, спрятанный в подземном резервуаре для воды.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, операция была проведена в районе Пендик сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью Стамбульского управления полиции.

    По данным правоохранителей, местонахождение тайника удалось установить в ходе наблюдения за злоумышленниками с использованием дрона.

    В целом полиция обнаружила 3 092 детали, предназначенные для производства оружия, 1 869 затворов пистолетов, а также различные оружейные аксессуары.

    В полиции также уточнили, что данная партия является крупнейшей из когда-либо выявленных в Турции за один раз в рамках подобных операций.

    В ходе рейда задержаны четыре подозреваемых. Расследование продолжается.

    İstanbulda yeraltı su anbarında 3 mindən çox silah hissəsi ələ keçirilib

    21:05

    Азербайджанский борец Ислам Базарганов стал чемпионом Европы

    20:54

    Арагчи прибыл с визитом в Оман

    20:48

    Байрамов: Стратегическое партнерство между Баку и Киевом продолжает укрепляться

    20:31

    Байрамов и Сибига обсудили развитие сотрудничества между Азербайджаном и Украиной - ОБНОВЛЕНО

    20:22

    Пятеро азербайджанских борцов вышли в финал ЧЕ в Албании

    20:04
    В соцсети Ильхама Алиева опубликован видеоролик о визите Зеленского в Азербайджан

    19:58

    Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Исламабад

    19:49

    Bild: АдГ опережает партию Мерца в опросе граждан ФРГ

    19:33
    Пакистан вывел на орбиту новый спутник наблюдения Земли EO-3

