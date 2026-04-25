В Стамбуле изъяли рекордную партию деталей для оружия

В Стамбуле обнаружен крупный схрон деталей для незаконного производства оружия, спрятанный в подземном резервуаре для воды.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, операция была проведена в районе Пендик сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью Стамбульского управления полиции.

По данным правоохранителей, местонахождение тайника удалось установить в ходе наблюдения за злоумышленниками с использованием дрона.

В целом полиция обнаружила 3 092 детали, предназначенные для производства оружия, 1 869 затворов пистолетов, а также различные оружейные аксессуары.

В полиции также уточнили, что данная партия является крупнейшей из когда-либо выявленных в Турции за один раз в рамках подобных операций.

В ходе рейда задержаны четыре подозреваемых. Расследование продолжается.