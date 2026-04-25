    İstanbulda yeraltı su anbarında 3 mindən çox silah hissəsi ələ keçirilib

    Region
    • 25 aprel, 2026
    • 09:46
    İstanbulda yeraltı su anbarında 3 mindən çox silah hissəsi ələ keçirilib

    İstanbulun Pendik rayonunda yeraltı boş su anbarına gizlədilmiş qanunsuz silah istehsalında istifadə olunacaq 3 min 92 ədəd hissə aşkarlanıb.

    "Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, İstanbul Şəhər Polis İdarəsinin Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə şöbəsinin əməkdaşları silah qaçaqmalçılığı və qanunsuz silah istehsalına qarşı aparılan əməliyyat-axtarış tədbirləri çərçivəsində Pendikdəki ərazini nəzarətə götürüblər.

    Ərazi üzərində dron vasitəsilə aparılan müşahidə zamanı şübhəli şəxslərin torpağın altına girib-çıxdığı müəyyən edilib. Aparılan araşdırma nəticəsində həmin şəxslərin daxil olduğu yerin torpaq altındakı boş su anbarı olduğu məlum olub.

    Hazırlıq tədbirləri başa çatdıqdan sonra göstərilən ünvana əməliyyat keçirən polis əməkdaşları su anbarının içərisində kisələrdə gizlədilmiş, qanunsuz tapança hazırlanmasında istifadə olunan 3 min 92 ədəd silah hissəsi, 1 869 ədəd tapança sürgüsü və müxtəlif silah aksesuarları ələ keçiriblər.

    Əməliyyat zamanı dörd şübhəli saxlanılıb.

    Qeyd olunub ki, ələ keçirilən bu materiallar Türkiyə üzrə indiyədək bir dəfəyə aşkar edilən ən böyük həcmdə silah istehsal hissələri sayılır.

    İstanbul Şəhər Polis İdarəsinin Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə Şöbəsində araşdırmalar davam edir.

    В Стамбуле изъяли рекордную партию деталей для оружия

    Son xəbərlər

    20:59

    "Qəbələ"nin baş məşqçisi: Kaxaber Sxadadze: "Hər oyun bizim üçün finala bərabər olacaq"

    Futbol
    20:53

    "Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Böyük futbol xırda detallardan ibarətdir"

    Futbol
    20:52

    Meksika XİN Çiuaua ştatındakı insidenti şərh edib

    Digər ölkələr
    20:43

    Afrika İttifaqı yaraqlıların Malinin paytaxtına və bölgələrinə hücumlarını pisləyib

    Digər ölkələr
    20:38

    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan-Ukrayna münasibətlərinin bütün spektri üzrə məzmunlu müzakirələr apardıq

    Xarici siyasət
    20:35

    İslam Bazarqanov Albaniyada Avropa çempionu olub

    Fərdi
    20:32
    Foto

    Azərbaycanın dağ xizəkçisi Şanel Akselsson Norveçdəki beynəlxalq yarışda 4-cü olub

    Fərdi
    20:26

    XİN Ukrayna ilə imzalanan saziş haqqında məlumat yayıb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    20:23
    Foto

    Premyer Liqa: "Qəbələ" - "Araz-Naxçıvan" oyununda qalib müəyyənləşməyib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti