В Стамбуле более 10 человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса
В регионе
- 18 января, 2026
- 08:05
В результате опрокидывания микроавтобуса в Стамбуле пострадали 11 человек.
Об этом Report сообщает со ссылкой на местный телеканал Haber Global.
Согласно информации, водитель служебного микроавтобуса, двигавшегося в направлении Стамбульского аэропорта, потерял управление на скользкой из-за снегопада дороге. После этого транспортное средство наехало на бордюр, а затем перевернулось, в ДТП пострадали 11 человек.
На место происшествия были направлены медики, сотрудники полиции и спасатели, травмированных госпитализировали, сведений об их состоянии нет.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
