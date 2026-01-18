Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Стамбуле более 10 человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса

    В регионе
    • 18 января, 2026
    • 08:05
    В Стамбуле более 10 человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса

    В результате опрокидывания микроавтобуса в Стамбуле пострадали 11 человек.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на местный телеканал Haber Global.

    Согласно информации, водитель служебного микроавтобуса, двигавшегося в направлении Стамбульского аэропорта, потерял управление на скользкой из-за снегопада дороге. После этого транспортное средство наехало на бордюр, а затем перевернулось, в ДТП пострадали 11 человек.

    На место происшествия были направлены медики, сотрудники полиции и спасатели, травмированных госпитализировали, сведений об их состоянии нет.

    Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    ДТП Стамбул пострадавшие
    İstanbulda mikroavtobusun aşması nəticəsində 11 nəfər xəsarət alıb

