В США заявили об атаке хуситов на следующее в направлении Ирана судно

Йеменские хуситы атаковали в Красном море греческое судно Star Iris, которое перевозило кукурузу из Бразилии в Иран. Это первый случай, когда повстанцы атакуют судно, направляющееся в Иран.

Йеменские хуситы атаковали в Красном море греческое судно Star Iris, которое перевозило кукурузу из Бразилии в Иран. Это первый случай, когда повстанцы атакуют судно, направляющееся в Иран.

Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на данные Центрального командования и Госдепа США.

"Создается впечатление, что дестабилизирующая деятельность Ирана поставила под угрозу продовольственную безопасность иранских граждан", - сообщили в Госдепе.

Судно Star Iris принадлежит греческой компании Star Bulk Carriers. Оно не попадало под санкции Соединенных Штатов, так как перевозило продовольствие.

По информации Центрального командования США, судно получило незначительные повреждения, его экипаж не пострадал. Аналитическая компания Kpler сообщила, что Star Iris направлялось в иранский порт Бандар-Хомейни в Персидском заливе.

"Судно направлялось в Иран и не отклонялось от маршрута в Красном море, вероятно, не опасаясь атак со стороны хуситов, которых можно считать "дружественными", - сообщили в компании Kpler.