В Сирии спецназ Турции ликвидировал террористов

Спецназ Турции ликвидировал семь боевиков сирийского крыла террористической организации РКК.
Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом заявили в Министерстве национальной обороны Турции.
Террористы попытались совершить атаку на зону проведения операции "Источник мира" на севере Сирии.
Турция продолжит решительную борьбу с терроризмом в регионе, следует из сообщения ведомства.
ВС Турции продолжают принимать меры для обеспечения мира и стабильности в регионе.
Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.