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В Сирии спецназ Турции ликвидировал террористов

В Сирии спецназ Турции ликвидировал террористов Спецназ Турции ликвидировал семь боевиков сирийского крыла террористической организации РКК.
В регионе
19 сентября 2021 г. 05:54
В Сирии спецназ Турции ликвидировал террористов

Спецназ Турции ликвидировал семь боевиков сирийского крыла террористической организации РКК.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом заявили в Министерстве национальной обороны Турции.

Террористы попытались совершить атаку на зону проведения операции "Источник мира" на севере Сирии.

Турция продолжит решительную борьбу с терроризмом в регионе, следует из сообщения ведомства.

ВС Турции продолжают принимать меры для обеспечения мира и стабильности в регионе.

Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə ordusu PKK terrorçularını məhv edib

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