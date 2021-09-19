В Сирии спецназ Турции ликвидировал террористов

Спецназ Турции ликвидировал семь боевиков сирийского крыла террористической организации РКК.

Спецназ Турции ликвидировал семь боевиков сирийского крыла террористической организации РКК.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом заявили в Министерстве национальной обороны Турции.

Террористы попытались совершить атаку на зону проведения операции "Источник мира" на севере Сирии.

Турция продолжит решительную борьбу с терроризмом в регионе, следует из сообщения ведомства.

ВС Турции продолжают принимать меры для обеспечения мира и стабильности в регионе.

Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.