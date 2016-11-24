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    В Сирии погибли трое турецких военнослужащих, 7 человек ранены

    Атаку на турецких военнослужащих организовала группировка ИГИЛ

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В результате атаки на турецких военнослужащих в сирийском регионе Аль-Баба, где продолжается операция Fırat Kalkanı ("Щит Евфрата"), погибли 3 солдата, 7 человек получили ранения.

    Как сообщает Report со ссылкой на CNNTürk, раненые военнослужащие госпитализированы в больницы Газыантепа и Килиса в Турции. 

    Согласно информации, атаку на турецких военнослужащих организовала группировка ИГИЛ.

    Отметим, что Вооруженные силы Турции уже 93-й день проводят на сирийской территории антитеррористическую операцию Fırat kalkanı.

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