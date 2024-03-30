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В Сиане открылся секретариат "Центральная Азия-Китай"

В Сиане открылся секретариат "Центральная Азия-Китай" В китайском Сиане открылся Секретариат "Центральная Азия-Китай".
В регионе
30 марта 2024 г. 13:09
В Сиане открылся секретариат Центральная Азия-Китай

В китайском Сиане открылся Секретариат "Центральная Азия-Китай".

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Отмечается, что в церемонии открытия участвовала посол Кыргызстана в Китае Актилек Мусаева.

В ходе своего выступления дипломат выразила надежду, что Секретариат внесет важный и значительный вклад в дальнейшее укрепление взаимоотношений Центральной Азии и Китая.

Отметим, решение о создании Секретариата было принято по итогам саммита "Китай-Центральная Азия", состоявшегося 18-19 мая 2023 года. Китай, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан подписали Сианьскую декларацию, в которой отмечена необходимость создания Секретариата для координации работ по развитию сотрудничества.

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