В Сиане открылся секретариат "Центральная Азия-Китай"

В китайском Сиане открылся Секретариат "Центральная Азия-Китай".
Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
Отмечается, что в церемонии открытия участвовала посол Кыргызстана в Китае Актилек Мусаева.
В ходе своего выступления дипломат выразила надежду, что Секретариат внесет важный и значительный вклад в дальнейшее укрепление взаимоотношений Центральной Азии и Китая.
Отметим, решение о создании Секретариата было принято по итогам саммита "Китай-Центральная Азия", состоявшегося 18-19 мая 2023 года. Китай, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан подписали Сианьскую декларацию, в которой отмечена необходимость создания Секретариата для координации работ по развитию сотрудничества.