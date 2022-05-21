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В Шымкенте произошел взрыв в районе роддома, два человека погибли

В Шымкенте произошел взрыв в районе роддома, два человека погибли При взрыве в аптеке вблизи роддома в Шымкенте (на юге Казахстана) погибли два человека, сообщает управление здравоохранения Туркестанской области республики.
В регионе
21 мая 2022 г. 15:45
В Шымкенте произошел взрыв в районе роддома, два человека погибли

При взрыве в аптеке вблизи роддома в Шымкенте (на юге Казахстана) погибли два человека, сообщает управление здравоохранения Туркестанской области республики.

В субботу днем в аптеке близ роддома прогремел взрыв. Здание аптеки, в которой производился физраствор, было уничтожено. Из-под завалов спасатели извлекли тело сторожа. По предварительным данным полиции, причиной взрыва стало скопление газа.

"В результате происшествия погибли один сотрудник перинатального центра (сторож - ред.) и один ребенок (18 суток со дня рождения, вес - 790 граммов), восемь человек получили травмы", - говорится в сообщении облздрава.

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Взрыв произошел в субботу в районе родильного дома в городе Шымкенте на юге Казахстана, повреждения получил жилой дом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал Zakon.kz.

"Взрыв прогремел в Шымкенте в районе роддома №1. Пострадал рядом стоящий пятиэтажный жилой дом", - говорится в сообщении.

Согласно последним данным департамента полиции, взрыв произошел в межбольничной аптеке. Причины инцидента выясняются. Предположительно, взорвался кислородный баллон. Сторож аптеки доставлен в больницу.

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Версия на азербайджанском языке Şımkentdə doğum evinin yaxınlığında partlayış baş verib, 2 nəfər ölüb

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