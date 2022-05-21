В Шымкенте произошел взрыв в районе роддома

Взрыв произошел в субботу в районе родильного дома в городе Шымкенте на юге Казахстана, повреждения получил жилой дом.

Взрыв произошел в субботу в районе родильного дома в городе Шымкенте на юге Казахстана, повреждения получил жилой дом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал Zakon.kz.

"Взрыв прогремел в Шымкенте в районе роддома №1. Пострадал рядом стоящий пятиэтажный жилой дом", - говорится в сообщении.

Согласно последним данным департамента полиции, взрыв произошел в межбольничной аптеке. Причины инцидента выясняются. Предположительно, взорвался кислородный баллон. Сторож аптеки доставлен в больницу.