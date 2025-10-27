В Севастополе из-за опрокидывания крана погибли два человека

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В регионе
    • 27 октября, 2025
    • 19:26
    Два человека погибли в результате опрокидывания плавучего крана в Севастополе.

    Как передает Report, об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на местные власти.

    "Сегодня в Южной бухте при проведении работ на плавучем кране на территории Севастопольского морского завода произошла нештатная ситуация, в результате которой произошло опрокидывание судна", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что в результате инцидента также пострадали более 20 человек.

