В Севастополе из-за опрокидывания крана погибли два человека

Два человека погибли в результате опрокидывания плавучего крана в Севастополе.

Как передает Report, об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на местные власти.

"Сегодня в Южной бухте при проведении работ на плавучем кране на территории Севастопольского морского завода произошла нештатная ситуация, в результате которой произошло опрокидывание судна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента также пострадали более 20 человек.