    Sevastopolda kranın aşması nəticəsində iki nəfər ölüb

    Region
    • 27 oktyabr, 2025
    • 20:05
    Sevastopolda kranın aşması nəticəsində iki nəfər ölüb

    Sevastopolda üzən kranın aşması nəticəsində iki nəfər ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV yerli hakimiyyət orqanlarına istinadən məlumat yayıb.

    "Bu gün Yujnaya buxtasında Sevastopol Dəniz Zavodunda üzən kranın üzərində iş aparılarkən fövqəladə hal baş verib, nəticədə gəmi aşıb", - məlumatda bildirilib.

    İnsident nəticəsində 20-dən çox insanın yaralandığı da qeyd olunub.

    Sevastopol Hadisə Ölüm
