Sevastopolda kranın aşması nəticəsində iki nəfər ölüb
Region
- 27 oktyabr, 2025
- 20:05
Sevastopolda üzən kranın aşması nəticəsində iki nəfər ölüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV yerli hakimiyyət orqanlarına istinadən məlumat yayıb.
"Bu gün Yujnaya buxtasında Sevastopol Dəniz Zavodunda üzən kranın üzərində iş aparılarkən fövqəladə hal baş verib, nəticədə gəmi aşıb", - məlumatda bildirilib.
İnsident nəticəsində 20-dən çox insanın yaralandığı da qeyd olunub.
Son xəbərlər
21:05
Ali təhsil müəssisələri arasında "Zəfər" şahmat turniri keçirilibFərdi
20:59
Belarus Litva diplomatına etiraz notası təqdim edibDigər ölkələr
20:56
Foto
Göygöldə maskalı şəxslər fermadan 62 baş xırdabuynuzlu heyvan oğurlayıbHadisə
20:53
İsrail 2023-cü ildən bəri ilk dəfə ölkənin cənubundakı xüsusi rejimi ləğv edirDigər ölkələr
20:50
PSJ və "Sevilya"nın sabiq futbolçusu karyerasını başa vurubFutbol
20:40
Türkiyə və Böyük Britaniya "Eurofighter" qırıcı təyyarələrinin tədarükünə dair saziş imzalayıbRegion
20:33
Ermənistan Rusiya ilə TRIPP çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə etməyi planlaşdırırXarici siyasət
20:20
Polşa Prezidenti Dəftərxanası: Zelenski Navrotski ilə görüşmək üçün Varşavaya gəlməlidirDigər ölkələr
20:19