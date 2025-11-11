В серьезном ДТП в Турции пострадали 10 человек

В городе Мерсине на юго-востоке Турции произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 10 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, в районе Тарсус столкнулись автобус и легковой автомобиль.

В результате инцидента не менее 10 человек получили травмы различной степени тяжести, они госпитализированы в ближайшие больницы.

На месте происшествия работают сотрудники профильных ведомств.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.