В серьезном ДТП в Турции пострадали 10 человек
В регионе
- 11 ноября, 2025
- 01:06
В городе Мерсине на юго-востоке Турции произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 10 человек.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, в районе Тарсус столкнулись автобус и легковой автомобиль.
В результате инцидента не менее 10 человек получили травмы различной степени тяжести, они госпитализированы в ближайшие больницы.
На месте происшествия работают сотрудники профильных ведомств.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
