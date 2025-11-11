İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Türkiyədə ağır yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

    Region
    • 11 noyabr, 2025
    • 00:51
    Türkiyədə ağır yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

    Türkiyənin Mersin şəhərində ağır yol qəzası olub.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, hadisə Tarsus rayonunda qeydə alınıb.

    Sərnişin avtobusu ilə minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində on nəfər yaralanıb.

    Hadisə yerinə polis, xilasedici və təcili tibbi yardım əməkdaşları cəlb olunub.

    Xəsarət alanlar xəstəxanaya yerləşdiriliblər.

    Türkiyə Mersin Yol qəzası
    В серьезном ДТП в Турции пострадали 10 человек

