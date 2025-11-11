Türkiyədə ağır yol qəzası olub, xəsarət alanlar var
Region
- 11 noyabr, 2025
- 00:51
Türkiyənin Mersin şəhərində ağır yol qəzası olub.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, hadisə Tarsus rayonunda qeydə alınıb.
Sərnişin avtobusu ilə minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində on nəfər yaralanıb.
Hadisə yerinə polis, xilasedici və təcili tibbi yardım əməkdaşları cəlb olunub.
Xəsarət alanlar xəstəxanaya yerləşdiriliblər.
Son xəbərlər
01:38
Floridada xilasetmə təyyarəsi qəzaya uğrayıbDigər ölkələr
01:07
Əl Şaraa və Tramp Suriya-ABŞ əlaqələrinin gücləndirilməsini müzakirə ediblərDigər ölkələr
00:51
Foto
Türkiyədə ağır yol qəzası olub, xəsarət alanlar varRegion
00:11
İnsultun fəsadları əleyhinə ultrasəs terapiyası yaradılıbSağlamlıq
23:44
KİV: İsveçrə ABŞ-nin idxal tariflərini 15%-ə endirmək üçün razılığa yaxındırDigər ölkələr
23:27
Foto
Azərbaycan boksçuları İslamiadanı 6 medalla başa vurub - YENİLƏNİBFərdi
23:18
Ağ Evdə Fidanla Rubionun görüşü başlayıbDigər ölkələr
23:02
Ağ Evdə Tramp və Əl Şaraa danışıqlar aparıb – YENİLƏNİBDigər ölkələr
22:57
Video