В селе компактного проживания азербайджанцев возможна отмена карантина

В грузинском селе компактного проживания азербайджанцев - Квемо Болниси (Кяпянякчи) Болнисского района могут отменить особый карантинный режим.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил губернатор региона Квемо Картли Шота Рехвиашвили.

По его словам, в селе коронавирусом заразились 6 человек, 2 из которых скончались: "С 6 апреля в селе не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом".

Обратившись к эпидемиологам, губернатор призвал их дать рекомендации по отмене карантинных правил в селе.