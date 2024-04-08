В Самарской области лодка с пассажирами перевернулась при эвакуации из-за паводка

Ребенок шести лет, двое подростков и четверо взрослых оказались в воде при переворачивании лодки, на которой их эвакуировали из зоны подтопления в селе Полудни Кинель-Черкасского района Самарской области.

Ребенок шести лет, двое подростков и четверо взрослых оказались в воде при переворачивании лодки, на которой их эвакуировали из зоны подтопления в селе Полудни Кинель-Черкасского района Самарской области.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС начальник Пожарно-спасательного отряда №39 противопожарной службы Самарской области Борис Рядинский.

Двоим пассажирам оказали медицинскую помощь,

"В воде оказалось семь человек, сразу же все были доставлены на берег резервной лодкой. Женщину с шестилетней девочкой тут же отвезли в больницу, оказали помощь. Никто не пострадал", - рассказал собеседник агентства.

Число подтопленных домов и приусадебных участков в Самарской области сократилось до 50 и 901 соответственно, в ПВР находятся более 60 человек.