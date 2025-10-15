Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    В Самарканде пройдут заседания руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ

    В регионе
    • 15 октября, 2025
    • 12:32
    В Самарканде пройдут заседания руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ

    В Самарканде 16-17 октября состоятся 57-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб и 21-е заседание Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.

    Как передает Report, об этом сообщает Служба государственной безопасности Узбекистана.

    Главная цель предстоящих форумов - укрепление сотрудничества в обеспечении безопасности на пространстве СНГ, включая борьбу с международным терроризмом и экстремизмом, транснациональной организованной преступностью, угрозами информационной безопасности и незаконным оборотом наркотиков.

    Участники рассмотрят широкий круг вопросов, касающихся актуальных вызовов и координации действий. По итогам совещаний будут определены конкретные задачи и направления дальнейшего взаимодействия в сфере региональной и глобальной безопасности.

